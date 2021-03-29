Генпрокуратура оценила масштабы взяточничества в России в 2021 году

https://static.news.ru/photo/dc13006c-5206-11ea-8e3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

В январе-феврале 2021 года количество коррупционных предступлений выросло на 11,8%. Почти половина этих преступлений связана со взяточничеством, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

В сообщении говорится , что общее число преступлений коррупционной направленности увеличилось в сравнении с предыдущим годом с 6,3 до 7,1 тысячи. При этом 3,5 тысячи — это факты взяточничества. Их количество относительно января-февраля 2020 года выросло на 21,1%.

При этом сообщается, что в каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тысяч рублей. В топ-3 регионов с наибольшим числом выявленных фактов мелкого взяточничества вошли Башкортостан, Москва и Краснодарский край.

При этом в целом число экономических преступлений за два месяца 2021 года выросло всего на 1%

Больше 7,5 тысячи преступлений экономической направленности совершены в крупном и особо крупном размере. Это около 30% от всех преступлений данной категории.

Материальный ущерб на этапе предварительного расследования оценивается в 65,3 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что в Рунете мошенники начали обманывать своих же «коллег». Так, за сутки в российском сегменте Сети появилось 50 фейковых сайтов по продаже баз банковских карт. Как правило, такие базы используют другие мошенники, чтобы с их помощью красть деньги со счетов своих жертв. Об этом писал NEWS.ru.