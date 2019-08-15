https://static.news.ru/photo/74cd2704-bf38-11e9-acca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Уголовное дело об убийстве четырёхмесячного ребёнка в Красноярске взято на контроль центрального аппарата СКР. Соответствующее распоряжение было отдано главой ведомства Александром Бастрыкиным.

Сообщение об обнаружении тела младенца с признаками падения с большой высоты поступило в СКР 15 августа. На место происшествия в Ленинском районе Красноярска прибыла следственно-оперативная группа.

На причастность к совершению преступления проверяется отец ребёнка. Предполагается, что в тот момент он находился в состоянии опьянения.

Бастрыкин поручил главку ведомства по Красноярскому краю дать принципиальную правовую оценку не только действиям родителей погибшего ребёнка, но и должностных лиц органов опеки, сообщается на сайте СКР.

Ранее News.ru писал, что житель Казани забил до смерти девятимесячную девочку из-за её плача. Мужчина не являлся отцом ребёнка – с девочкой его попросила посидеть её мать, пока она сходит в магазин.