Бастрыкин поручил проверить данные о возможных хищениях в «Ленкоме»
Бастрыкин распорядился проверить данные о возможных нарушениях в «Ленкоме» при госзакупках
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
12:07, 12 января 2022
Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look/Global Look Press
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился проверить данные о возможных нарушениях в театре «Ленком» при государственных закупках. Он дал поручение главе Главного следственного управления СК России по Москве Андрею Стрижову проверить обращение журналиста о попытках незаконного завладения имуществом.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве А. А. Стрижову рассмотреть обращение журналиста, касающееся возможных попыток неправомерного завладения имуществом, — отмечается в сообщении.
Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Москве тщательно изучить доводы журналиста и доложить о результатах проверки.
Ранее сообщалось, что объём коррупционного рынка в России при госзакупках составляет 6,6 трлн рублей, что равняется трети доходной части федерального бюджета РФ. При этом средний размер отката в коррупционной схеме составляет пятую часть (22,5%) от суммы госконтракт. Об этом сообщал РБК со ссылкой на исследование Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.
Агентство отмечает, что данные получены исследователями в ходе анонимного опроса. Оказалось, что при прохождении конкурсных процедур с коррупцией сталкивались более двух третей (71%) поставщиков. Большинство из них (83%) осуждает коррупцию, но с откатами за госконтракт связывались, поскольку на рынке высокая конкуренция.