Бастрыкин поручил проверить данные о возможных хищениях в «Ленкоме»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился проверить данные о возможных нарушениях в театре «Ленком» при государственных закупках. Он дал поручение главе Главного следственного управления СК России по Москве Андрею Стрижову проверить обращение журналиста о попытках незаконного завладения имуществом.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве А. А. Стрижову рассмотреть обращение журналиста, касающееся возможных попыток неправомерного завладения имуществом, — отмечается в сообщении.

Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Москве тщательно изучить доводы журналиста и доложить о результатах проверки.

Ранее сообщалось, что объём коррупционного рынка в России при госзакупках составляет 6,6 трлн рублей, что равняется трети доходной части федерального бюджета РФ. При этом средний размер отката в коррупционной схеме составляет пятую часть (22,5%) от суммы госконтракт. Об этом сообщал РБК со ссылкой на исследование Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.