Запуск «Союза» с Куру отложили

https://static.news.ru/photo/7aade4ca-a0fb-11e9-84d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guo Wenbin/Xinhua/Global Look Press

Запуск с Куру ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат-МТ» и двумя европейскими спутниками навигационной системы Galileo отложили с сентября на конец ноября.

По данным источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, перенос не связан с российскими средствами выведения.

Ракета и разгонный блок давным-давно изготовлены, — подчеркнул собеседник агентства.

В 2017 году Роскосмос подписал контракт на запуск четырёх аппаратов Galileo ракетами Ariane-6. Запасным вариантом запуска была ракета «Союз».

Выпуск первых носителей Ariane-6 был задержан. А из-за того, что полёт был намечен на второй квартал 2022 года, оба старта были перенесены на «Союзы».

В январе 2021 года другой источник издания сообщил, что первый из этих двух запусков намечается в сентябре.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что согласно решению Госкомиссии 22 марта ракету «Союз-2» вывезут на стартовую позицию на космодроме Восточный.