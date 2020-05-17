Запуск «Союз-СТ» с космодрома Куру отложен на 2021 год

https://static.news.ru/photo/9655d07a-989e-11ea-904f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rocket Lab/Global Look Press

Один из трёх запланированных на 2020 год пусков российской ракеты-носителя с космодрома во Французской Гвиане перенесён на следующий год.

Планировалось, что «Союз» с французским аппаратом CSO-2 будет запущен в конце мая, но подготовка к запускам прекращена из-за закрытия космодрома в связи с эпидемиологической ситуацией. Назначенный на декабрь пуск ракеты с двумя навигационными спутниками Galileo также перенесён, сообщает РИА Новости. Однако причины такого решения не уточняются, в Роскосмосе ситуацию комментировать отказались.

Запуски спутников Falcon Eye-2 и CSO-2 перенесены на 1 октября и 6 ноября с 15 сентября и 15 октября соответственно.

Как писал NEWS.ru ранее, американская компания SpaceX отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 малыми спутниками Starlink. Сообщение об этом появилось в Twitter компании. Запуск планировался на 18 мая на 10:32 мск, однако его перенесли на 19 мая на 10:10. Причиной послужила необходимость избежать совпадения времени пусков с космодрома на мысе Канаверал.