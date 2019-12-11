Фото: Минобороны Росси/vk.com

С космодрома Плесецк в среду, 11 декабря, была запущена ракета «Союз-2.16» со спутником «Глонасс-М». Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы Министерства обороны России.

Отмечается, что пуск провели в 11:54 мск. Ракета была запущена с установки № 3 площадки № 43 космодрома на территории Архангельской области боевым расчётом Космических войск ВКС. Предстартовая операция и...