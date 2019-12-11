Пресс-служба Минобороны России сообщила, что разгонный блок «Фрегат» ракеты-носителя «Союз-2.1б» успешно вывел на орбиту навигационный спутник «Глонасс-М».
Стартовавшая с космодрома Плесецк в Архангельской области в 11:54 мск ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчётную орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что весь процесс прошёл в штатном режиме.
Как ранее писал NEWS.ru, грузовой космический корабль «Прогресс МС-13» пристыковался к МКС. Он причалил к стыковочному отсеку «Пирс». Процесс стыковки прошёл в автоматическом режиме.
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