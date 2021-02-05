Выведенный в космос «Протоном-М» спутник рухнул на Землю

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Индонезийский телекоммуникационный спутник Telkom-3, который девять лет назад был выведен на орбиту российской ракетой-носителем «Протон-М», упал на землю.

Как сообщили Военно-воздушные силы США, спутник весом в две тонны разрушился, войдя в земную атмосферу.

Telkom-3 сошёл с орбиты и упал 5 февраля около 03:00 по московскому времени. Недогоревшие обломки аппарата упали на поверхность. Но точное место падения названо не было. Место входа в атмосферу американские военные также не сообщили.

Помимо индонезийского спутника в августе 2012 года на российской ракете был запущен в космос российский спутник связи «Экспресс-МД2». Но произошла авария разгонного блока и владельцы спутников не сумели вывести их на расчётную орбиту. Их признали утраченными.

Ранее в Роскосмосе рассказали, сколько заработали на контрактах с NASA. Как писал NEWS.ru, ежегодная прибыль от доставки астронавтов США на Международную космическую станцию (МКС) была минимальной. Её не хватило бы даже на запуск одной ракеты в год.