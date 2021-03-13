Восемь спутников запустили с борта МКС

Восемь малых спутников из Японии, Парагвая, Филиппин и Израиля запустили 14 марта с борта Международной космической станции (МКС). Процедуру осуществили с помощью манипулятора, передаёт Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). Платформу со стартовыми контейнерами, содержащими аппараты, вынесли за пределы МКС через шлюз японского модуля Kibo.
После этого в пространство отправились восемь аппаратов: японские OPUSAT-2, Tsuru, RSP-01, WARP-01 и STARS-EC, парагвайский Guaranisat-1, филиппинский Maya-2 и израильский TAUSAT-1. Спутники до этого доставил на станцию американский грузовой корабль Cygnus в феврале 2021-го,
Сейчас на МКС находятся россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
Накануне 14 марта, ракета Falcon 9 с 60 спутниками Starlink стартовала с космодрома во Флориде (Космический центр имени Джона Фицджеральда Кеннеди). Аппараты станут частью глобальной сети, созданной Илоном Маском для обеспечения всей планеты Интернетом. Трансляция пуска
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