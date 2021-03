Восемь спутников запустили с борта МКС

https://static.news.ru/photo/2a17fa7a-84e6-11eb-ad84-96000091f725_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Восемь малых спутников из Японии, Парагвая, Филиппин и Израиля запустили 14 марта с борта Международной космической станции (МКС). Процедуру осуществили с помощью манипулятора, передаёт Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). Платформу со стартовыми контейнерами, содержащими аппараты, вынесли за пределы МКС через шлюз японского модуля Kibo.

После этого в пространство отправились восемь аппаратов: японские OPUSAT-2, Tsuru, RSP-01, WARP-01 и STARS-EC, парагвайский Guaranisat-1, филиппинский Maya-2 и израильский TAUSAT-1. Спутники до этого доставил на станцию американский грузовой корабль Cygnus в феврале 2021-го, говорится на YouTube-канале JAXA.

Сейчас на МКС находятся россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Накануне 14 марта, ракета Falcon 9 с 60 спутниками Starlink стартовала с космодрома во Флориде (Космический центр имени Джона Фицджеральда Кеннеди). Аппараты станут частью глобальной сети, созданной Илоном Маском для обеспечения всей планеты Интернетом. Трансляция пуска велась на официальном YouTube-канале компании SpaceX. Сеть Starlink предполагает размещение на орбите 12 тысяч аппаратов массой до 500 килограммов. Она обойдётся предпринимателю почти в $10 млрд. Это уже 22-й вывод в космос партии спутников с мая 2019-го. Орбитальная группировка уже состоит из 1263 аппаратов. Предыдущие 60 запустили 11 марта 2021-го.

Ранее NEWS.ru сообщал, что многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила управляемую посадку на платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я всё ещё люблю тебя»), заявили представители компании SpaceX в социальных сетях. Аппарат использовали уже в девятый раз.