В Солнечной системе сменился лидер по количеству известных спутников. До сих пор считалось, что у Юпитера их 79, а у Сатурна 62. Однако оказалось, что это не так.
Группа астрономов из американского Института Карнеги обнаружила ещё 20 спутников вокруг Сатурна, передаёт «
У всех открытых спутников диаметр составляет около 5 км. Практически все, кроме трёх из них, имеют ретроградный характер движения по орбите — они движутся в направлении, противоположном вращению планеты вокруг своей оси. Полный облёт Сатурна они совершают в срок от двух до более трёх лет.
Астрономы не исключают, что многие обнаруженные небесные тела могут быть осколками крупного спутника, который разрушился в прошлом.
Названия им пока не дали. Институт Карнеги объявил конкурс, который продлится до 6 декабря.
Ранее News.ru писал, что концентрация окружающих Сатурн колец со временем уменьшается. Об этом свидетельствуют многолетние исследования газового гиганта.
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