Частные инвесторы вложат 350 млрд рублей в спутниковую систему «Сфера». Об этом заявили в Роскосмосе.
Как
В состав частных инвесторов входят как наши операторы, так и некоторые инвестиционные компании, — добавил Прохоров.
Проект «Сфера» будет состоять из 600 спутников, ее развертывание планируется с 2023 по 2028 годы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскосмос потроллил американскую компанию Boeing и NASA, которые провели совместные испытания американской ракеты-носителя (РН) Atlas V, оснащённой российским двигателем РД-180. Ведомство от имени антропоморфного робота «Фёдора» написало, что и здесь оказалась рука Москвы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен