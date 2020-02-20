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Частные инвесторы вложат 350 млрд рублей в спутниковую систему «Сфера». Об этом заявили в Роскосмосе.

Как сообщил РИА Новости директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации Сергей Прохоров, реализация проекта планируется как за счёт средств федерального бюджета, так и с привлечением внебюджетных источников. Инвестиции уже превысили 350 млрд рублей.

В состав частных инвесторов входят как наши операторы, так и некоторые инвестиционные компании, — добавил Прохоров.

Проект «Сфера» будет состоять из 600 спутников, ее развертывание планируется с 2023 по 2028 годы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскосмос потроллил американскую компанию Boeing и NASA, которые провели совместные испытания американской ракеты-носителя (РН) Atlas V, оснащённой российским двигателем РД-180. Ведомство от имени антропоморфного робота «Фёдора» написало, что и здесь оказалась рука Москвы.