В Национальном музее Китая представлены образцы лунного грунта

https://static.news.ru/photo/23e1dbac-799d-11eb-8b7b-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Бабушкин/РИА Новости

В декабре 2020 года китайский космический аппарат «Чанъэ-5» доставил на Землю образцы лунного грунта. Теперь они представлены в Национальном музее Китая.

Образцы были выставлены в прозрачном контейнере, их общий вес составляет 100 г. Размеры самого контейнера символичны — 38,4 см в высоту и 22,8 см в ширину. Первое из этих чисел является отсылкой к расстоянию от Земли до Луны, которое составляет 384 тысячи километров. А второе — количество дней, потребовавшееся для миссии по сбору и доставки реголита, сообщает пресс-служба музея.

Наша цель в том, чтобы продемонстрировать нашему народу и целому миру образцы, благодаря которым мы ощущаем подлинный дух патриотизма. Воплотилась научная мечта, которую вынашивала общественность, особенно молодое поколение, — сказал руководитель Китайского национального космического управления Чжан Кэцзянь.

Временная выставка содержит ещё около 40 экспонатов, посвящённых лунной миссии КНР. После выставки в Пекине экспозицию представят и в других городах страны.

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