В Каталонии задумались о создании космического агентства

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В правительстве Каталонии намерены создать собственное космическое агентство. Об этом говорится в пресс-релизе, размещённом на официальном сайте региональных властей.

Правительство создаст административную структуру — новое Каталонское космическое агентство, — говорится в тексте коммюнике.

В планах каталонских властей — вывести на орбиту два наноспутника уже в первой половине 2021 года. В целом проект рассчитан до конца 2023 года, и до этого времени правительство автономии планирует запустить шесть спутников и потратить €18 млн.

Цель — превратить Каталонию в цифровое государство, не только как потребителя, но и как производителя цифровых технологий, — заявил глава департамента цифровой политики Каталонии Жорди Пучнеро.

Как писал NEWS.ru, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что не хотел бы, чтобы Россия шла по американскому пути в вопросах освоения космоса. Он подчеркнул, что Штаты и Россия выделяют на космические проекты разное количество денег и ресурсов, которых у РФ гораздо меньше. Поэтому и тратить их следует «с большим умом».