Рогозин заявил о нежелании повторять проекты США по космосу

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что не хочет, чтобы Россия следовала по американскому пути освоения космоса и повторяла проекты США.
Он подчеркнул, что Штаты и Россия выделяют на космические проекты разное количество денег и ресурсов, которых у РФ гораздо меньше. Поэтому и тратить их следует «с большим умом».
По его мнению, некоторые планы США по освоению космоса можно сравнить с производством жвачки на Луне,
Если в Америке сказали, что можно производить жвачку на Луне, это вовсе не значит, что к этому нужно относиться с серьезной миной и делать то же самое, — сказал Рогозин.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо чётко оценивать целесообразность проектов по освоению дальнего космоса.