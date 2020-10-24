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Космос

Рогозин заявил о нежелании повторять проекты США по космосу

20:13, 26 октября 2020
Фото: roscosmos.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что не хочет, чтобы Россия следовала по американскому пути освоения космоса и повторяла проекты США.

Он подчеркнул, что Штаты и Россия выделяют на космические проекты разное количество денег и ресурсов, которых у РФ гораздо меньше. Поэтому и тратить их следует «с большим умом».

По его мнению, некоторые планы США по освоению космоса можно сравнить с производством жвачки на Луне, передаёт РИА Новости.

Если в Америке сказали, что можно производить жвачку на Луне, это вовсе не значит, что к этому нужно относиться с серьезной миной и делать то же самое, — сказал Рогозин.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо чётко оценивать целесообразность проектов по освоению дальнего космоса.

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