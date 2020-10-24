Рогозин: прежде чем лететь на Марс, надо привести в порядок Землю

https://static.news.ru/photo/fb6ae51a-17ae-11eb-b753-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо чётко оценивать целесообразность проектов по освоению дальнего космоса.

По его мнению, руководство корпорации очень пристально анализирует целесообразность таких проектов.

Прежде чем лететь на Марс и на Луну, я хочу сказать противоречивую для руководителя Роскосмоса вещь, надо разобраться в собственном доме. Привести в порядок собственную Землю, — заявил он.

Говоря о проектах, касающихся освоения Луны, Рогозин также отметил, что Роскосмос тщательно анализирует их целесообразность. По его словам, «там есть чем заняться», передаёт «Интерфакс».

Но не создавать заводы для производства воздуха, — отметил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что лунная гонка между разными странами становится бессмысленной в определённый момент. После этого все государства объединятся для достижения цели, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.