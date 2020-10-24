Рогозин считает лунную гонку бессмысленной

https://static.news.ru/photo/1fef0f00-16bb-11eb-9fcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лунная гонка между разными странами становится бессмысленной в определённый момент. После этого все государства объединятся для достижения цели, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Эта гонка идёт до определённого предела, пока мы наконец-то не начинаем понимать, что она бессмысленна, потому что в любом случае опять наступает критерий единства, — подчеркнул он.

По его словам, РФ готова помочь другим странам в освоении спутника и США, скорее всего, сделают то же.

Мы придём на помощь американцам, я думаю, что американцы не откажутся оказать нам помощь, — отметил Рогозин в эфире Первого канала.

Ранее NEWS.ru писал, что японское правительство приступило к набору астронавтов для участия в американском проекте освоения Луны Artemis. Об этом сообщил министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Коити Хагиуда.