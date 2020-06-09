Учёные разгадали тайну загадочного шестиугольника на Сатурне

Облачный шестиугольник на полюсе Сатурна возник из-за направления ветров на планете.
Отмечается, что на северном полюсе Сатурна есть интересное постоянное образование — гигантский атмосферный вихрь в виде шестиугольника. Он был впервые обнаружен в начале 80-х годов аппаратами «Вояджер», и с тех пор ученые пытаются объяснить феномен.
Исследователи из Гарвардского университета под руководством Ракеша Ядава на
Анализ симуляции показал, что самоорганизующаяся турбулентность в форме гигантских вихрей ограничивает восточное течение, образуя шестиугольные формы, — сообщили учёные.
Ранее NEWS.ru писал, что концентрация окружающих Сатурн колец со временем уменьшается. Об этом свидетельствуют многолетние исследования газового гиганта.
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