Учёные разгадали тайну загадочного шестиугольника на Сатурне

https://static.news.ru/photo/74f5902e-aa45-11ea-9893-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kevin Gill /Wikimedia

Облачный шестиугольник на полюсе Сатурна возник из-за направления ветров на планете.

Отмечается, что на северном полюсе Сатурна есть интересное постоянное образование — гигантский атмосферный вихрь в виде шестиугольника. Он был впервые обнаружен в начале 80-х годов аппаратами «Вояджер», и с тех пор ученые пытаются объяснить феномен.

Исследователи из Гарвардского университета под руководством Ракеша Ядава на страницах журнала PNAS рассказали, что разгадали феномен. Учёные описали трёхмерную модель атмосферы, которую они протестировали в лабораторных условиях. Анализ показал, что вихрь, образующий шестиугольник, простирается вглубь атмосферы на тысячи километров. При этом в высоких широтах должен образовываться поток ветров с запада на восток планеты.

Анализ симуляции показал, что самоорганизующаяся турбулентность в форме гигантских вихрей ограничивает восточное течение, образуя шестиугольные формы, — сообщили учёные.

Ранее NEWS.ru писал, что концентрация окружающих Сатурн колец со временем уменьшается. Об этом свидетельствуют многолетние исследования газового гиганта.