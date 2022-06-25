Стала известна дата запуска корабля Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной Роскосмос: старт корабля Crew Dragon с россиянкой Кикиной намечен на 1 сентября

Фото: NASA/via Globallookpress.com/Global Look Press

Старт американского корабля Crew Dragon, в состав экипажа которого может войти единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина, намечен на 1 сентября. 25 июня Кикина отправилась в США для прохождения очередного этапа подготовки к полёту, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

В частности, она пройдёт тренировки со скафандром, а также посетит лекции, на которых будет рассказано о последних изменениях в системах корабля.

Запуск корабля Crew Dragon с экипажем Crew 5, в состав которого может быть включена Анна Кикина, планируется на 1 сентября, — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил переговоры Роскосмоса с NASA о совместных полётах. По словам главы отечественной корпорации Дмитрия Рогозина, российская сторона не отказывается от планов работы на МКС по меньшей мере до 2024 года, включая планы по совместным полётам с американскими астронавтами.