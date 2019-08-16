https://static.news.ru/photo/1ce678a0-c155-11e9-8019-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESA/via Globallookpress.com

Британская компания после её покупки американским бизнесом отказалась от поставки в России углеволокна для космической обсерватории «Спектр-М» с десятиметровым космическим телескопом

Замдиректора Физического института РАН Лариса Лихачёва рассказала, что проект будет продолжен благодаря новому поставщику — группе Sumitomo из Японии, передаёт РИА Новости .

Sumitomo выдала лицензию на продажу углеволокна НИИ космических и авиационных материалов, а тот пропитывает углеволокно связующим своей разработки для получения композиционного материала — полуфабриката, пояснила Лихачёва.

Как писал News.ru ранее, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал, что космический телескоп «Спектр-РГ» был специально создан для работы над приоритетной для мировой науки тематикой — астрофизикой высоких энергий.