Синоптики пообещали россиянам «голубую Луну» в октябре

https://static.news.ru/photo/e3fffa9c-19b5-11eb-bff9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Редкое явление — «голубая Луна», когда за один месяц происходит сразу два полнолуния — смогут увидеть россияне 31 октября. При этом за ним можно будет наблюдать из разных часовых поясов России. Об этом сообщает Примгидромет.

В этот раз второе полнолуние выпадает на день, когда многие люди празднуют Хеллоуин, — впервые с 1944 года. На горизонтом Луна взойдёт в 00:49 по владивостокскому времени (17:49 мск).

Вопреки названию, в этот день Луна не будет светиться голубым или синим. Такое имя небесное явление получило благодаря английской поговорке Once in a Blue Moon — «однажды при голубой Луне», то есть крайне редко или никогда, — говорится в сообщении.

Первое полнолуние месяца выпало ещё на 1 октября. Обычно его называют «урожайной» Луной. Следующее за ним полнолуние получило в народе название «охотничей» Луны, так как при её свете охотники выслеживали добычу и готовились к зиме. Лёгкий голубой оттенок, иногда принимаемый Луной при этом, является результатом оптического эффекта. Это явление обычно происходит раз в два-три года, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что японское правительство приступило к набору астронавтов для участия в американском проекте освоения Луны Artemis, сообщил министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Коити Хагиуда.