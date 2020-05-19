Россия выведет на орбиту новый спутник для предупреждения о пусках ракет

https://static.news.ru/photo/48f8ec8c-99f6-11ea-9f32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос

Воздушно-космические силы России планируют 22 мая вывести на орбиту четвёртый по счёту аппарат Единой космической системы «Тундра», предназначенный для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.

По данным специализированного сайта Spaceflightnow, аппарат выведут на высокоэллиптическую орбиту при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б». Запуск планируется с космодрома Плесецк 22 мая в 10:00 по московскому времени.

С 2015 года на на орбиту были выведены первые три аппарата системы предупреждения о ракетном нападении, обозначенные как «Космос-2510», «Космос-2518» и «Космос-2541». В перспективе орбитальная группировка будет состоять из 10 аппаратов «Тундра», развертывание которых должно быть осуществлено к 2022 году, уточняет «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что Роскосмос планирует потратить на разработку комплекса для мониторинга чрезвычайных ситуаций более 7,5 млрд рублей. Это следует из информации на сайте госзакупок. Согласно документу, работы должны быть выполнены до 15 ноября 2025 года. Система будет состоять из наземного комплекса управления и орбитальной группировки. В её задачи входит проведение съёмки заданных районов Земли, получение широкоформатных изображений, получение изображений поверхности планеты в среднем и дальнем ИК-диапазонах.