Россия в 2020 году выполнила 16 космических пусков из 50 запланированных

https://static.news.ru/photo/c084ad66-49b6-11eb-975a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в новогоднем поздравлении к работникам ракетно-космической промышленности заявил, что госкорпорация осуществила в этом году меньше космических пусков, чем планировалось, из-за трудных обстоятельств.

В конце декабря 2019 года Роскосмос сообщил, что в 2020 году ожидается около 50 космических пусков с космодромов Восточный, Байконур, Плесецк и Куру. В апреле 2020 года Рогозин говорил уже о 33 пусках, но отмечал, что девять могут быть сорваны из-за пандемии коронавируса и банкротства британской компании OneWeb. К концу года осуществлено 16 пусков российских ракет: по одному с Восточного и Куру и по семь с Плесецка и Байконура.

В минувшем году мы осуществили меньше, чем планировали, пусков ракет космического назначения в интересах государства и наших коммерческих партнёров. Но в известных трудных обстоятельствах корректировать свои планы вынуждены были все экономики мира, — цитирует Рогозина РИА Новости.

Банкротство OneWeb стало причиной отмены девяти из 12 запланированных запусков спутников связи на ракетах «Союз», а отправка в космос южнокорейского аппарата для наблюдения Земли CAS550-1 отложена на 2021 год из-за неготовности спутника. Из-за необходимости проведения дополнительных проверок также перенесены запуски грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС и метеорологического спутника «Арктика-М». Позже планируемого срока состоятся пуски многоцелевого лабораторного модуля «Наука» и совместной с Европой марсианской посадочной станции ExoMars.

После шестилетнего перерыва в 2020 году в космос была запущена ракета тяжёлого класса «Ангара-А5». По графику удалось отправить в космос два пилотируемых корабля «Союз» и два грузовых «Прогресса» к МКС, шесть спутников связи «Гонец-М» и два телекоммуникационных аппарата «Экспресс». Кроме того, на орбиту отправлено несколько спутников в интересах Министерства обороны РФ.

Как передавал NEWS.ru, в начале 2021 года определят судьбу МКС. Рогозин в ноябре заявлял, что международную станцию рано списывать, несмотря на то что срок службы многих модулей уже превышен.