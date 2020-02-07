https://static.news.ru/photo/01a16d9a-497a-11ea-8573-fa163e074e61_660.jpg Фото: EHT Collaboration, NASA / WMAP SCIENCE TEAM/millimetron.ru

Астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-М» (проект «Миллиметрон») способна обнаружить гигантские постройки других цивилизаций, если они существуют.

Ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ, руководитель научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН, председатель секции «Жизнь и разум во Вселенной» Совета по астрономии РАН Александр Панов рассказал, что телескоп, предназначенный для исследования Вселенной в миллиметровом диапазоне волн, может обнаружить инопланетные строения по их температуре, передаёт РИА Новости.

Такие конструкции должны мощно светить в инфракрасном диапазоне, если внутри поддерживается температура для жизнедеятельности живых существ, — пояснил учёный.

Панов привёл в пример звезду Табби в созвездии Лебедя, на которой зафиксированы необычные периоды изменения светимости. Но, подчеркнул научный сотрудник, доказательств того, что небесное тело затемняется какими-либо рукотворными объектами, не существует.

Как писал NEWS.ru ранее, российский космонавт Олег Артемьев надеется встретить инопланетян. Он подчеркнул, что верит во внеземной разум.