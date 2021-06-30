Роскосмос запустил к МКС грузовой корабль «Прогресс МС-17»

Космический корабль «Прогресс МС-17» с грузами для Международной космической станции (МКС) запущен ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Трансляция идёт на сайте Роскосмоса.

Ракета «Союз-2.1а» запущена 30 июня в 02:27 мск со стартового комплекса на 31-й площадке космодрома. В 02:36 мск «Прогресс» отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту.

Сближение корабля с МКС пройдёт по двухсуточной схеме, поэтому стыковка с модулем «Поиск» запланирована на 04:02 мск 2 июля. «Прогресс» доставит на станцию топливо для дозаправки, питьевую воду, баллоны с кислородом и около 1500 кг сухих грузов.

Ранее стало известно, что Россия и США могут договориться о продлении работы МКС до 2030 года. Надежду на это выразил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Глава Роскосмоса также выразил надежду на то, что работа не будет отягощаться какими бы то ни было санкционными ограничениями. В первую очередь это касается тех организаций, которые вовлечены в проект МКС.