Роскосмос выставил на продажу капсулу от корабля «Союз МС-08»

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Роскосмос выставил на продажу корпус спускаемого аппарата транспортного корабля «Союз МС-08». Объявление размещено на сайте «Главкосмоса» (дочерняя компания госкорпорации, занимающаяся продвижением услуг космической отрасли РФ на внешних рынках).

Спускаемый модуль может стать прекрасным выставочным экспонатом для любой государственной или частной экспозиции на аэрокосмическую тематику. Спускаемый аппарат является собственностью Госкорпорации «Роскосмос» и с согласия собственника предлагается потенциальному заказчику, — сказано в тексте объявления.

«Союз МС-08» в марте 2018 года доставил на Международную космическую станцию (МКС) космонавта Олега Артемьева и астронавтов Эндрю Фостейла и Ричарда Арнольда. В октябре того же года спускаемый аппарат корабля вернул их на Землю, совершив успешную посадку в Казахстане.

Ориентировочный срок поставки модуля покупателю согласно объявлению составляет один месяц. Указывается, что спускаемый аппарат могут адаптировать под требования заказчика. Цена изделия не обозначена.

Ранее стало известно, что Роскосмос выделил 318,2 млн рублей на первый этап создания автоматической станции для исследования Венеры. Согласно контракту между НПО Лавочкина и госкорпорацией, средства на разработку технического предложения по созданию станции «Венера-Д» планируется потратить до марта 2023 года. Предприятию-подрядчику предстоит обосновать реализуемость миссии и рациональность применения тех или иных конструкторских решений.