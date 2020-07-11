Роскосмос ответил на твит Илона Маска о Королёве

https://static.news.ru/photo/db7c8ccc-c3a3-11ea-84ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Public Domain

В Роскосмосе поправили американского бизнесмена и миллиардера, основателя корпораций Tesla и SpaceX Илона Маска, который назвал советского конструктора Сергея Королёва «одним из лучших».

Как сообщает РИА Новости, в госкорпорации в ответ заявили, что он был лучшим, а не «одним из».

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Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск по видеосвязи пообщался с семьёй советского учёного и конструктора Сергея Королёва. Именно в разговоре с внуком Сергея Королёва Андреем Маск заявил, что считает его деда одним из величайших инженеров и выдающимся человеком своего времени.

Как писал NEWS.ru, в мае Илон Маск заявил, что собирается распродать почти всё своё имущество. По его мнению, стоимость акций его компании Tesla слишком высокая. Котировки ценных бумаг этого предприятия после роста снизились на $71,81 (9,18%), достигнув $710,07. 20 июня он уступил покупателю $1 млн ради того, чтобы продать ему один из своих особняков в Лос-Анджелесе. В итоге сделка с недвижимостью принесла предпринимателю $29 млн.

В марте 2020 года американский бизнесмен потерял около 18% состояния. За неделю оно уменьшилось на $5,5 млрд из-за обвала мировых рынков. Акции его компании Tesla рухнули на 22%.