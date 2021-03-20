Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» снова перенесли

https://static.news.ru/photo/926b72b0-899f-11eb-8c80-96000091f725_660.jpg Фото: .roscosmos.ru

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая вместе с разгонным блоком «Фрегат» должна вывести на орбиту 38 спутников, перенесён на 22 марта. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Пуск перенесён на понедельник, — цитирует ТАСС Рогозина.

Он добавил, что перенос пуска «Союза-2.1а» с Байконура связан с проблемой с наземным оборудованием. Отмечается, что решение о переносе приняли на заседании комиссии, в ходе которого были рассмотрены результаты испытаний ракеты после выявленной утром 20 марта технической неисправности. Она уже устранена.

Ранее сообщалось, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с Байконура перенесён на воскресенье, 21 марта. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ракета-носитель выведет на орбиту 38 спутников из 18 стран, в том числе корейский комический аппарат дистанционного зондирования Земли CAS500-1, японский аппарат для удаления космического мусора ELSA-d и первый спутник НИУ ВШЭ ДЗЗ.

Как сообщал NEWS.ru, Роскосмос опубликовал фотографии нового дизайна ракет «Союз», цветовую гамму которых изменили. Ракеты выкрашены в белый цвет с синей окантовкой вместо серого и белого с оранжевой окантовкой. В Роскосмосе отметили, что источником вдохновения стал прототип ракеты-носителя «Восток», находящийся в Москве на ВДНХ.