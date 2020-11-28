Рогозин назвал точную дату запуска ракеты «Союз»

https://static.news.ru/photo/42c46332-3172-11eb-b1e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос/vk.com

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что пуск ракеты-носителя «Союз-СТ» пока не переносился — он состоится 29 ноября.

При этом он уточнил, что перенос возможен в случае ухудшения погодных условий.

Пуск состоится в ранее установленные сроки, то есть завтра рано утром. Перенос возможен только из-за погодных условий, но пока идём на завтра, — написал он в своём Twitter.

Как ранее сообщал источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, планировавшийся на 29 ноября запуск спутника ОАЭ на российской ракете-носителе «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесён либо на 30 ноября, либо на 1 декабря по московскому времени. По словам собеседника агентства, пуск должен состояться в 04:33 мск в любой из этих дней.

Для «Ангары» это будет уже второй старт в рамках лётных испытаний. Первый состоялся в 2014 году. Всего в течение испытаний будет произведено шесть запусков.

Во время реализации второй части программы «Ангара» должна будет вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны. Данной информацией ранее делился конструктор комплекса Дмитрий Петров.

Ранее NEWS.ru писал о том, что тяжёлая ракета-носитель «Ангара-А5» полностью готова, запуск состоится в декабре с космодрома Плесецк.