РФ установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд

https://static.news.ru/photo/4d872a34-6a2c-11e9-b3d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Российская космонавтика установила очередной рекорд. Осуществлённый в пятницу, 28 мая, старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками OneWeb с космодрома Восточный стал 59-м подряд безаварийным российским космическим запуском. Подобных показателей ещё не добивались в современной России, сообщает РИА Новости.

Предыдущий рекорд, составивший 58 безаварийных пусков подряд, был установлен в период с февраля 1992 по февраль 1993 года.

Нынешняя серия началась в октябре 2018 года. За это время РФ осуществила 27 успешных стартов с Байконура, 19 — с космодрома Плесецк, 6 — с Восточного и 7 — с космодрома Куру во Французской Гвинее. За этот же отрезок времени в мире произошли 18 аварийных запусков.

Рекорду безаварийность предшествовала череда неудач. В 2010, 2013 и 2016–2018-м годах российский космос стабильно терпел по одной аварии в год, в 2012-м и 2015-м их было по две, в 2014-м — три, в 2011-м году — четыре.

Тем не менее во времена СССР рекорд безаварийных пусков составлял 185 стартов подряд. Достижение было установлено в период с января 1983 по ноябрь 1984 года.

Ранее Роскосмос заявил о том, что не будет слепо восстанавливать пилотируемый космический аппарат «Буран».