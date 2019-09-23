https://static.news.ru/photo/7a449664-ddcd-11e9-97fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос

Ракету-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-15» установили на стартовый стол космодрома Байконур. Запуск запланирован на 25 сентября.

По данным Роскосмоса, соответствующее решение приняла государственная комиссия.

Ранее News.ru писал, что в состав экспедиции вошли россиянин Олег Скрипочка (командир экипажа), представительница США Джессика Меир и первый космонавт из ОАЭ Хазза аль-Мансури. В состав дублирующего экипажа вошли Сергей Рыжиков (РФ), Томас Маршбёрн (США) и Султан Аль Неяди (ОАЭ). Пуск станет последним для «Союза-ФГ». Далее вместо него для полётов к МКС будет использоваться «Союз-2.1а», который до этого выводил на орбиту только спутники и грузовые корабли.