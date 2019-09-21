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Госкорпорация Роскосмос отчиталась о завершении общей сборки ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая должна отправить на орбиту транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-15» с международным экипажем на борту.

Об этом сообщается на сайте Роскосмоса. Накануне, 20 сентября, после контрольного осмотра «Союза МС-15», пилотируемый корабль в составе головного блока отправили на сборку.

Запуск к МКС запланирован на 25 сентября. В состав экспедиции вошли россиянин Олег Скрипочка (командир экипажа), представительница США Джессика Меир и первый космонавт из ОАЭ Хазза аль-Мансури. В состав дублирующего экипажа вошли Сергей Рыжиков (РФ), Томас Маршбёрн (США) и Султан Аль Неяди (ОАЭ).

Пуск станет последним для «Союза-ФГ». Далее вместо него для полётов к МКС будет использоваться «Союз-2.1а», который до этого выводил на орбиту только спутники и грузовые корабли.

Ранее News.ru сообщил, что запуск южнокорейского спутника дистанционного зондирования Земли CAS500-2 с космодрома Байконур был перенесён на 2021 год.