https://static.news.ru/photo/23d31ae0-4230-11ea-9a28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Испытания системы аварийного спасения российского пилотируемого корабля «Орёл» могут потребовать разрушения в полёте ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5». Уничтожить ракету предполагается во время прохождения ею максимального воздушного напора.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы корпорации «Энергия».

Эксперимент предлагается провести в марте 2024 года. При этом первый запуск «Ангары-А5» намечен на 2023 год.

Система спасения должна работать на разных этапах от момента посадки космонавтов в корабль, вплоть до отделения корабля от носителя. Для этого взрывать ракету не надо, но нужно испытать систему в полёте, — заявил член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

Он предложил для испытаний использовать не дорогую «Ангару-А5», а более дешёвую ракету «Ангара-1.2». Прежде в России подобные эксперименты проводились только на наземных стендах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новая российская сверхтяжёлая ракета «Енисей» будет стоить намного дешевле американской Space Launch System. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он согласился с основателем компании SpaceX Илоном Маском, который заявил, что стоимость одного запуска Space Launch System, разрабатываемой Boeing для доставки астронавтов на Луну, является очень высокой. По словам Рогозина, такие расходы сложно будет потянуть даже Соединённым Штатам.