Ракета «Союз» с британскими спутниками связи стартовала с Восточного

https://static.news.ru/photo/c4944d72-8d1c-11eb-a4a9-96000091f725_660.jpg «Союз-2.1б» Фото: Roscosmos/Global Look Press

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный.

В 05:47 мск ракета взлетела со стартового комплекса, а в 05:57 мск разгонный блок «Фрегат» со спутниками отделился от её третьей ступени. Трансляция ведётся на сайте Роскосмоса.

Спутники будут отделяться в несколько этапов в период с 07:06 до 09:39 мск.

Это второй запуск аппаратов OneWeb с Восточного, первый раз аппараты запускали в декабре 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Союз-2.1а» с 38 спутниками успешно стартовал с Байконура (Казахстан). Первоначально пуск носителя планировали осуществить 20 марта. В итоге процедуру перенесли на 22 марта. Причиной стал скачок напряжения в системе электропитания стартового комплекса. «Союз-2.1а» вывел на орбиту Земли аппараты 18 государств.