Производство ракеты «Союз-5» стартует в 2021 году

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Первую ракету-носитель «Союз-5», которую планируют запустить в 2023 году, начнут изготавливать в середине 2021 года, сообщил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.

Сейчас идёт изготовление отработочных образцов. В начале следующего года мы получим новый алюминиевый сплав, из которого начнём делать небольшое количество испытательных образцов, и, я думаю, к середине года, возможно, начнём уже какие-то конструкции делать именно для первой лётной машины, — сообщил РИА Новости Баранов.

Разработка новой российской ракеты среднего класса «Союз-5» («Иртыш»), которая должна заменить производимую на Украине ракету «Зенит», началась в 2016 году. В 2018 году Роскосмос заключил госконтракт с РКК «Энергия» на 61,2 млрд рублей на её создание и испытание. В рамках лётных испытаний, запланированных в 2023-2025 годах с космодрома Байконур, предполагается выполнить четыре пуска «Союза-5». Изготавливать ракету будет РКЦ «Прогресс».

Как писал NEWS.ru, НПО «Энергомаш» поставит первый двигатель для ракеты «Союз-5» в 2022 году, рассказал генеральный директор предприятия Игорь Арбузов. На работы по модернизации двигателя РД-171М до уровня РД-171МВ, предполагающие проектирование опытного образца и доработку, собираются выделить около 7 млрд рублей. Для надёжности каждое изделие пройдёт шесть, а иногда и больше испытаний и проверок. По словам Арбузова, «Энергомаш» изготовит шесть двигателей.