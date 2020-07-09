Покинувший МКС корабль «Прогресс» с мусором разрушился в атмосфере

https://static.news.ru/photo/56077116-c172-11ea-9a27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos

Грузовой корабль «Прогресс МС-13», отбывший от Международной космической станции 8 июля, сошёл с орбиты и разрушился в атмосфере, сообщает Роскосмос.

МС-13 прибыл с грузами к МКС в декабре 2019 года, экипаж выгрузил из него «посылку» и заполнил корабль мусором. В среду, 8 июля 2020 года, судно отстыковалось от модуля «Пирс» российского сегмента МКС.

Сегодня, 9 июля 2020 года, в соответствии с программой полёта Международной космической станции (МКС) была успешно завершена миссия транспортного грузового корабля «Прогресс МС-13». В среду в 21:22 мск корабль был расстыкован со станцией. 9 июля в 00:31 мск двигательная установка грузового корабля «Прогресс МС-13» была включена на торможение. Спустя четыре минуты она завершила работу, и корабль продолжил снижение, — говорится в опубликованном госкорпорацией сообщении.

Корабль вошёл в атмосферу Земли в 01:15 мск и разрушился. Несгораемые элементы корабля упали в несудоходном районе акватории Тихого океана, примерно в 1 800 км юго-восточнее города Веллингтон (Новая Зеландия).

Как писал NEWS.ru ранее, обломки ступени советской ракеты «Протон», запущенной в космос в 1987 году, могли столкнуться с Международной космической станцией (МКС). Именно из-за них 3 июля впервые за пять лет МКС поменяла орбиту.