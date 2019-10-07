https://static.news.ru/photo/adcb9cc6-e98a-11e9-8b22-fa163e074e61_660.jpg Фото: S7 space

Пусковую платформу проекта «Морской старт» перебазируют из США в Россию. Эту информацию подтвердил источник в ракетно-космической промышленности и в правительстве.

С платформы уже сняли всё иностранное оборудование, в частности, производства США и Украины. Судно сейчас находится в порту приписки «Морского старта» — Лонг-Бич. Местом его базирования в России станет порт в Большом Камне под Владивостоком. Ранее о том, что проект планируется разместить на Дальнем Востоке сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передаёт РИА Новости .

Для того, чтобы перевезти платформу, требуется получить разрешение Госдепартамента США. По этому вопросу сейчас ведутся переговоры.

Ранее, как писал News.ru, российская частная компания S7 Space, которая владеет плавучим космодромом «Морской старт», отменила заказ на производство на украинском предприятии ЮЖМАШ 12 ракет-носителей «Зенит». Контракт был заключён весной 2017 года. Ракеты-носители планировалось использовать в программах «Морской старт» и «Наземный старт».