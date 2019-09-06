https://static.news.ru/photo/f4188bb0-d096-11e9-bf8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ISRO/YouTube.com

Посадка модуля индийского лунного аппарата «Чандраян-2» на Луне запланирована на ночь с 6 на 7 сентября.

Об этом сообщили в Индийской организации космических исследований (ISRO). Посадка состоится, предположительно, в субботу (7 сентября) в 01:55 по индийскому времени (23:25 мск), передаёт ТАСС .

По словам главы организации Кайласавадиву Сивана, последние 15 минут перед приземлением станут самыми трудными для специалистов ISRO.

Это очень сложный процесс, он для нас новый. Даже для тех, кто уже делал это, — заявил он.

Для Индии это станет первым прилунением в истории. В случае успеха она станет четвёртой страной мира, которая смогла совершить посадку своего аппарата на спутнике Земли. До неё это делали лишь СССР, США и Китай.

Ранее News.ru писал о том, что луноход «Юйту-2», принадлежащий КНР, исследовал обратную сторону Луны. Во время выполнения миссии было обнаружено загадочное цветное вещество.