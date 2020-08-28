Отсутствие деталей мешает РФ отправить на орбиту спутники наблюдения

Гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» (предприятие Роскосмоса) Дмитрий Баранов заявил, что запуск на орбиту спутников наблюдения Земли «Ресурс-П» откладывается. Причиной является отсутствие комплектующих, которые должны были поставить предприятия из-за рубежа.
Россия в 2013-2016 годах отправила в космос три спутника «Ресурс-П». В настоящее время работают два из них. Запуски четвёртого и пятого аппаратов должны были состояться ещё в 2018-2019 годах, но постоянно переносились. Возможно, их удастся запустить в 2021-2022 годах,
По срокам запуска я не стал бы ничего прогнозировать, — подчеркнул Баранов.
Причём четвёртый спутник практически готов к электрическим испытаниям.
Ранее NEWS.ru сообщал, что гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пожаловался на сокращение финансирования Федеральной космической программы как минимум на 150 млрд рублей (не считая общего секвестра всех космических проектов). При этом до 2025 года она должна насчитывать 1 трлн 406 млрд рублей. О том, как Россия превращается в периферийную космическую державу, рассказывается в материале NEWS.ru.
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