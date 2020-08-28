Отсутствие деталей мешает РФ отправить на орбиту спутники наблюдения

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с спутником зондирования Земли SAOCOM, который создало космическое агентство CONAE из Аргентины. Пуск ракеты-носителя состоялся в 19.18 по времени восточного побережья США (02.18 мск) 31 августа с космодрома на мысе Канаверал.

Компания SpaceX вела прямую трансляцию запуска. На четвёртой минуте полёта отделилась первая ступень ракеты. Она плавно спустилась на специальную площадку космодрома. Для неё это был четвёртый полёт. Спутник SAOCOM 1B...