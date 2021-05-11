Орбиту МКС скорректируют 20 мая

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20 мая в рамках подготовки к запуску транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» пройдёт коррекция орбиты Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил Роскосмос.

Манёвр осуществят с помощью грузового корабля «Прогресс МС-16», уточнили в госкорпорации. Согласно расчётным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами (ЦУП), двигатели аппарата включат в 20:01 мск. Силовые установки проработают 180 секунд, импульс составит 0,2 м/с. После коррекции средняя высота МКС увеличится на 350 метров и составит 419,72 километра.

Экипаж МКС в настоящее время состоит из семи человек. В него входят космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт ЕКА Тома Песке и астронавт JAXA Акихики Хосидэ.

Ранее представитель NASA Сьюзен Хелмс объявила о создании российско-американской рабочей группы, целью которой станет поиск причин утечки воздуха на МКС и устранение последствий этого явления.