Орбиту МКС скорректируют 20 мая

20 мая в рамках подготовки к запуску транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» пройдёт коррекция орбиты Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил Роскосмос.
Манёвр
Экипаж МКС в настоящее время состоит из семи человек. В него входят космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт ЕКА Тома Песке и астронавт JAXA Акихики Хосидэ.
Ранее представитель NASA Сьюзен Хелмс объявила о создании российско-американской рабочей группы, целью которой станет поиск причин утечки воздуха на МКС и устранение последствий этого явления.