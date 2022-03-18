«OneWeb всё»: Рогозин предрёк разорение британской компании

Компанию OneWeb ждёт разорение после отказа Роскосмоса предоставлять ей ракеты, заявил в ходе поездки в Ракетно-технический центр «Прогресс» глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, сообщает РИА Новости. Говоря о OneWeb, он подчеркнул, что «не будет больше никаких коммерческих заказчиков» в связи с тем, что у российской госкорпорации итак много работы в интересах своей страны.

Они не будут теперь выводить никаких OneWeb ни с Байконура, ни с Куру. Ущерб, который прямо нанесён компании OneWeb, потому что она теперь разорится. <...> Специалисты знают, что OneWeb всё, не будет больше никакого OneWeb’а, — сказал Рогозин.

В начале марта Рогозин распорядился остановить все запуски российских ракет в интересах OneWeb со всех космодромов из-за отсутствия гарантий со стороны британской компании о неиспользовании спутников в военных целях. Пуск отечественной ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами OneWeb был намечен на 4 марта.

Ранее Рогозин рассказал, что Роскосмос в ответ на санкции ЕС приостанавливает сотрудничество с европейскими партнёрами по запускам с космодрома Куру во Французской Гвиане.