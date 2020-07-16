Новые фото Солнца с близкого расстояния обнародовало NASA

Зонд проекта Solar Orbiter был запущен к Солнцу с мыса Канаверал в феврале этого года. Он поможет исследователям получить новые данные о поведении звезды. Так, влияние Солнца проявляется в магнитных бурях, которые нарушают работу телекоммуникационных сетей на Земле и электроники на орбите.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американское космическое агентство NASA опубликовало часовой видеоролик, в котором собраны снимки Солнца с 2 июня 2010 года по 1 июня 2020 года. Специалисты Обсерватории солнечной динамики (SDO) всё это время наблюдали за ближайшей к Земле звездой и сделали 425 млн фотографий высокого разрешения объёмом в 20 млн гигабайт.