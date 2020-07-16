Космос

Новые фото Солнца с близкого расстояния обнародовало NASA

02:08, 17 июля 2020
Фото: www.esa.int/

Фотографии Солнца с расстояния 77 млн км опубликовали Европейское космическое агентство и NASA. Снимки сделаны зондом в рамках проекта Solar Orbiter.

На снимках видны миниатюрные вспышки, которые в миллион раз меньше тех, что можно увидеть на Солнце с Земли и только с помощью телескопов. Природа их происхождения пока неизвестна, сообщает ESA.

Специалисты предполагают, что эти вспышки могут играть роль в феномене нагрева солнечной короны, который заключается в том, что корона примерно в 500 раз горячее, чем слои под нею.

Зонд проекта Solar Orbiter был запущен к Солнцу с мыса Канаверал в феврале этого года. Он поможет исследователям получить новые данные о поведении звезды. Так, влияние Солнца проявляется в магнитных бурях, которые нарушают работу телекоммуникационных сетей на Земле и электроники на орбите.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американское космическое агентство NASA опубликовало часовой видеоролик, в котором собраны снимки Солнца с 2 июня 2010 года по 1 июня 2020 года. Специалисты Обсерватории солнечной динамики (SDO) всё это время наблюдали за ближайшей к Земле звездой и сделали 425 млн фотографий высокого разрешения объёмом в 20 млн гигабайт.

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