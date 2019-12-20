https://static.news.ru/photo/5e74291e-2327-11ea-9af7-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Американский беспилотный космический корабль Starliner вышел на стабильную орбиту. Но возникла проблема — солнечные батареи, необходимые для стыковки с МКС, ещё не зарядились, рассказал директор NASA Джим Брайденстайн.

Starliner in stable orbit. The burn needed for a rendezvous with the ISS did not happen. Working the issue. — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) December 20, 2019

По его словам, это рабочая проблема. Панели развернули к Солнцу. Сейчас идёт их зарядка, написал чиновник на своей странице в социальной сети Twitter. Ведомство разрабатывает план дальнейших действий.

Starliner впервые в истории стартовал на орбиту в беспилотном режиме 20 декабря 2019 года. Аппарат принадлежит компании Boeing.

На борту Starliner находится манекен Rosie the Rocketeer («Рози-ракетчица»), являющийся новым аналогом Rosie the Riveter («Клепальщица Рози»).

Название Rosie the Rocketeer восходит к временам Второй мировой войны. Тогда художник из США Норман Роквелл создал образ Rosie the Riverter, символизирующий женщин в оборонно-промышленном комплексе Штатов.

Как ранее писал NEWS.ru, Национальное космическое агентство США заявило о намерении купить дополнительные места на российском корабле «Союз» для доставки астронавтов на МКС. Экипажи кораблей «Союз МС-17» и «Союз МС-18», которые отправят на станцию весной будущего года и весной 2021 года, уже укомплектованы российскими космонавтами. Но Роскосмос при этом готов рассмотреть вопрос о предоставлении мест американским астронавтам на российских «Союзах».