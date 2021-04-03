NASA показало новые снимки последствий взрыва сверхновой

https://static.news.ru/photo/cfcb04e2-948d-11eb-8508-96000091f725_660.jpg Фото: ESA/Hubble & NASA, Z. Levay/nasa.gov

Национальное космическое агентство США (NASA) опубликовало новый снимок диффузной туманности Вуаль. Это огромный остаток сверхновой в созвездии Лебедь.

Снимок был сделан телескопом «Хаббл». Астрономы заявили, что применили методики, позволяющие выявить мельчайшие подробности, например, нити ионизированного газа, говорится в сообщении агентства.

По словам специалистов, пять различных фильтров и инновационная постобработка помогли улучшить детализацию выбросов дважды ионизированного кислорода (показаны синим цветом), а также ионизированного водорода и азота (показаны красным цветом).

Сама туманность — остатки взрыва звезды — находится примерно в 2100 световых годах от Земли. Сверхновая вспыхнула около 10 тысяч лет назад.

Как сообщал NEWS.ru, новый анализ движения приближающегося к Земле астероида Апофис помог лучше рассчитать его траекторию и показал, что в ближайшем будущем «камень» на нашу планету не упадёт. Объект получил известность как одно из самых потенциально опасных небесных тел. Предыдущие прогнозы говорили о том, что во время будущих сближений с Землёй в 2029, 2036 или 2068 годах Апофис имеет совсем не нулевые шансы рухнуть на неё.