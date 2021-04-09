Минобороны рассекретило документы о первых космонавтах

К 60-летию первого полёта человека в космос Министерство обороны обнародовало уникальные документы, касающиеся первых покорителей космического пространства. Они представлены на странице мультимедийного проекта на сайте ведомства.
Первый в истории полёт человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года — на борту корабля «Восток-1» на орбиту Земли вышел Юрий Гагарин. Минобороны
Так, посетители портала могут пролистать зачётную книжку Гагарина как слушателя Краснознамённой ордена Ленина военно-воздушной академии, прочитать автобиографические справки Германа Титова и Алексея Леонова и узнать больше подробностей о других советских космонавтах и руководителях космической программы.
Как ранее писал NEWS.ru, участник легендарного «гагаринского» набора 1960 года, лётчик-космонавт Борис Волынов поделился воспоминаниями о первом советском космонавте. По его словам, Юрий Гагарин в свободное от тренировок время был не чужд спорту. Он любил поиграть в волейбол со своими товарищами, ассистируя нападающему.