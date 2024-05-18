Магнитные бури сегодня, 18 мая: что завтра, слабость, тошнота, сильные боли

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Сегодня, 18 мая, в течение дня сильных магнитных бурь не прогнозируется, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли геомагнитные возмущения завтра?

Что известно о магнитных бурях 18 и 19 мая

По данным ученых, геомагнитные колебания сегодня поднимутся до уровня Kp 4, что говорит почти о нейтральной обстановке.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 10%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%», — заявляют специалисты ИКИ РАН.

Сервис my-calend сообщает, что сегодня прогнозируется слабая магнитная буря силой 4 балла.

«Сегодня ожидается малая геомагнитная буря силой 4 балла. В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — говорится в публикации.

По информации сервиса, завтра сила геомагнитных ударов достигнет 4 баллов.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 19 мая. Ее сила составит 4 балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание», — отметили авторы my-calend.

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Что советуют делать врачи во время магнитной бури

Кардиолог Андрей Кондрахин порекомендовал метеозависимым людям избегать физического и эмоционального напряжения в указанные дни, а также соблюдать нормальный режим сна. По его словам, влияние природных явлений также сильно ощущают пациенты с почечными заболеваниями.

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — пояснил специалист.

Врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с NEWS.ru заявил, что в период магнитных бурь прежде всего страдает регуляция давления, что может привести к ухудшению самочувствия.

«Первое, что нужно сделать, это пить больше воды. Можно даже добавить в нее поваренную соль, которая задерживает жидкость в организме. За счет этого увеличивается объем циркулирующей крови, соответственно, повышается артериальное давление», — советует медик.

Мануальный терапевт и невролог Александр Евдокимов предположил, что от магнитных бурь могут страдать люди старше 45 лет и пожилого возраста. По его мнению, это связано с гибкостью сосудистых стенок, которые меняются с возрастом.

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