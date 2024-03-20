Россиян предупредили о приближении сильной магнитной бури Spaceweather: сильная магнитная буря обрушится на Землю 20 марта

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Магнитная буря класса G1 или выше обрушится на Землю во второй половине дня 20 марта, сообщает сайт Spaceweather. Ее могут сопровождать северные сияния и нарушение связи.

Причиной такой бури может стать вызревшее пятно на Солнце, которое произвело серьезный выброс. Это явление может стимулировать новые вспышки на Солнце. Магнитные бури класса G1 и выше могут приводить к незначительным сбоям спутниковой связи, колебаниям электросетей и появлению полярных сияний в северных широтах.

Ранее врач-кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с NEWS.ru отметил, что магнитные бури приводят к бурным процессам в организме, в этот период число вызовов скорой помощи значительно увеличивается, в больницы часто поступают пациенты с инсультами, инфарктами и бронхиальной астмой. По его словам, повышение атмосферного давления приводит к падению артериального давления, а снижение атмосферного давления приводит к гипертоническому кризу.

В свою очередь мануальный терапевт и невролог Александр Евдокимов предположил, что от магнитных бурь могут страдать люди, например, старше 45 лет и пожилого возраста. По его мнению, это связано с гибкостью сосудистых стенок, которые меняются с возрастом.