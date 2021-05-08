Космонавты поздравили землян с Днём Победы

https://static.news.ru/photo/8fa25b48-b055-11eb-9743-96000091f725_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org/NASA- http://www.spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-134/html/s134e010137.html

Космонавты, находящиеся в данный момент на орбите, поздравили землян с 76-й годовщиной Победы. Пётр Дубров, Олег Новицкий, Марк Ванде Хай пожелали жителям планеты мирного неба, здоровья, благополучия и радости, говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Дорогие друзья, сегодня, 9 мая 2021 года, мы — Олег Новицкий, Петр Дубров, Марк Ванде Хай — с борта Международной космической станции шлём всем жителям планеты Земля праздничный привет по случаю Дня Великой Победы, — сказа л космонавт Новицкий.

Слова поздравления поддержал космонавт Роскосмоса Пётр Дубров. Он заявил, что 9 мая случилось одно из главных событий прошлого века.

«В этот день 76 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Этот день по праву считается одним из главных событий XX века, определивших будущее мирное развитие человеческой цивилизации», — сказал космонавт.

Коллегу поддержал Герой РФ Олег Новицкий, сказавший, что память о победе в Великой Отечественной войне будет священна всегда.

Мы всегда будем помнить о величии подвига солдат и тружеников тыла. Мы будем чтить память миллионов жертв, ценой которых наши деды и прадеды остановили силы разрушения и вернули людям мир, право на жизнь и право на свободу, — сказал Новицкий.

Как сообщалось ранее, астронавт NASA Шеннон Уокер заявила, что не заметила значительных отличий при космических полётах на российском корабле «Союз» и американском Crew Dragon.