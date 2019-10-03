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Российские космонавты в будущем смогут добраться до таинственного облака Оорта, которое располагается на краю Солнечной системы, на специальном космическом солнечном паруснике. Учёные из Самары, занимающиеся его разработкой, называют аппарат просто «бублик».

Об этом 4 октября журналистам рассказал член международной академии астронавтики Роман Кезерашвили.

Специалисты предполагают, что на подобных аппаратах можно будет обгонять самые скоростные зонды и добираться до наиболее отдалённых уголков системы.

Наш аппарат представляет из себя тор, проще говоря — «бублик», у которого средняя часть закрыта пластинкой. Пластинка и есть солнечный парус, он раскроется благодаря тому, что в тор в определённый момент поступит инертный газ ксенон и надует всю конструкцию. Она сможет получать реактивное ускорение без дополнительных двигателей, — передаёт слова Кезерашвили РЕН ТВ.

Кроме непосредственно полётов в задачи парусника будет входить доказательство различных законов физики, которое невозможно на Земле, и «согревание» Марса. Последний процесс возможен посредством отражения солнечных лучей даже в ночное время.

Ранее News.ru писал, что спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-12» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган.