Космонавт Волков полагает, что астронавт NASA будет спать на потолке МКС

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Астронавт NASA Крис Кэссиди, который перебрался в российский сегмент МКС из-за утечки воздуха, придётся спать на потолке или на стене. Так считает российский космонавт, Герой России Сергей Волков.

Там (в модуле «Звезда» — NEWS.ru) есть возможность принять горячую пищу, есть возможность отдохнуть, как минимум у россиян точно отдельные каюты, потому что они в них спят, ну а американец, значит, будет в роли гостя, который будет спать где-нибудь на потолке или на стенке, — цитирует его ТАСС.

По словам Волкова, который в своё время трижды бывал на МКС, он был свидетелем, как во время пересменки в модуле жили шесть человек в течение десяти дней. А на советской станции «Мир» в модуле такого же размера, количество космонавтов «доходило до девяти» и жили они так по месяцу.

Отмечается, что в состоянии невесомости, которое царит на МКС, расположение спального места значения не имеет. Все космонавты спят пристёгнутыми к поверхности.

Как писал NEWS.ru, экипаж МКС перейдётна три дня в модуль «Звезда» для контроля за давлением воздуха в модулях американского сегмента. Отмечается, что некоторое время до этого на станции произошла утечка воздуха, которую необходимо найти.