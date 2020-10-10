Космонавт подаст в суд на обвинившего его в пьянстве робота «Фёдора»

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Космонавт Александр Самокутяев, который сейчас является депутатом Госдумы, заявил, что подаст на робота «Фёдора» в суд.

Как сообщалось, что в своём аккаунте в Twitter «Фёдор» раскритиковал космонавтов Максима Сураева и Александра Самокутяева за употребление алкоголя на МКС. Он также призвал вернуть его к полётам вместо живых космонавтов, поскольку роботы лучше справляются со своими обязанностями.

Он также заявил, что космонавты «говорят по заказу чепуху» ради депутатских мандатов. 11 октября стало известно, что аккаунт робота был удалён.

Самокутяев напомнил, что является героем России, а также парламентарием, потому подобное — «подсудное дело». Он рассказал, что просил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина разобраться с происходящим.

Я возмущен из-за оскорбления личного плана и нашей профессиональной деятельности. Я буду обращаться в суд, я этого не отпущу и Максим Сураев тоже. Мы герои России — раз, депутаты Госдумы — два. <...> Это подсудное дело, — цитирует его издание «Подъём».

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил, что робот пользуется соцсетью самостоятельно. Он также отметил, что для него загадка, откуда появляются сообщения в его аккаунте, писал NEWS.ru.