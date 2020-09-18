КНР до конца года осуществит запуск к Луне аппарата «Чанъэ-5»

https://static.news.ru/photo/a6013fb6-fa99-11ea-8c80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Cai Yang/Global Look Press

Китайские специалисты планируют до конца 2020 года осуществить запуск к Луне аппарата «Чанъэ-5», заявил заместитель главного конструктора лунной программы «Чанъэ» Юй Дэнъюнь.

Подготовка к этой миссии продвигается успешно. «Чанъэ-5» должен будет совершить посадку на Луне, собрать образцы пород и доставить их обратно на Землю. Учёный, выступая на проходящей в городе Фучжоу (восточная провинция Фуцзянь) Китайской конференции по космосу, подчеркнул, что всё это станет прорывом в истории развития китайской космической программы.

Дэнъюнь отметил, что страна активно развивает национальную космическую программу. Эксперты разрабатывают метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Кроме того, идёт работа над проектом по созданию необитаемой лунной станции. На неё будут приземляться пилотируемые корабли для выполнения различных миссий, сообщает агентство «Синьхуа».

Как писал NEWS.ru, правительство префектуры Окинава 10 сентября подписало соглашение с компанией PD AeroSpace о переоборудовании аэропорта на острове Симодзима в космодром, который станет отправной точкой для космических туристов.

Компания намерена инвестировать в строительство космодрома несколько миллиардов иен (десятки миллионов долларов) и собирается осуществить запуск прототипа беспилотного космического корабля в 2021 году. В 2025-м планируется доставить в космос 100 туристов, а в 2030 году довести количество отправленных в космос путешественников до 1000. Стоимость вояжа составит примерно 15 млн иен ($141 тыс.) для одного состоятельного клиента.